Tragedia a Vallelunga morto il pilota fiorentino Dimitri Tempesti

Da firenzetoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio all’autodromo di Vallelunga, in provincia di Roma, durante le qualifiche della Coppa Italia Velocità 2026. Un pilota originario di Firenze ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto durante la sessione. La manifestazione è stata immediatamente sospesa e sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il pilota coinvolto. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

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Tragedia all’autodromo di Vallelunga, in provincia di Roma, dove nel pomeriggio di ieri, sabato 16 maggio, ha perso la vita il pilota fiorentino Dimitri Tempesti durante le qualifiche della Coppa Italia Velocità 2026. Il centauro, molto conosciuto nell’ambiente motociclistico amatoriale toscano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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