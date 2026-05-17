Tragedia a Vallelunga morto il pilota fiorentino Dimitri Tempesti

Un incidente si è verificato ieri pomeriggio all’autodromo di Vallelunga, in provincia di Roma, durante le qualifiche della Coppa Italia Velocità 2026. Un pilota originario di Firenze ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto durante la sessione. La manifestazione è stata immediatamente sospesa e sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare il pilota coinvolto. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’accaduto.

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