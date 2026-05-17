Un grave incidente si è verificato a Terracina, coinvolgendo un’auto e una moto lungo la strada Pontina e la Migliara. Quattro persone hanno perso la vita in poche ore, tutte giovani e coinvolte nella stessa giornata. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro e identificare le vittime. Non sono ancora state rese note le cause dell’incidente né i dettagli sui conducenti e i passeggeri coinvolti. La tragedia ha suscitato grande sgomento nella comunità locale.

? Punti chiave Come si è verificato lo scontro mortale tra l'auto e la moto?. Chi erano i giovani vittime coinvolte nella giornata nera di sangue?. Perché si sono concentrati tre incidenti fatali in poche ore?. Quali fattori hanno causato la strage sulla Pontina e sulla Migliara?.? In Breve Vittime aggiuntive Simone Lauretti (37) e Alessandro Buglione (30) sulla Pontina all'alba di sabato.. Lorenzo Tuccinardi (27) deceduto in un precedente impatto fatale lungo la via Appia.. Tre incidenti mortali registrati in meno di ventiquattr'ore tra Pontina, Migliara e via Appia.. Indagini della polizia stradale su criticità strutturali e flussi di traffico nelle zone colpite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Terracina: 4 morti in un giorno tra Pontina e Migliara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Viabilita’: incidente sulla Pontina ad Aprilia, due morti, chiusa carreggiata direzione TerracinaA causa di un tragico incidente che ha portato alla perdita di due vite umane, la carreggiata della statale 148 “Pontina” è attualmente chiusa...

Tragedia sulla Pontina: camion e SUV si scontrano, 2 morti e un ferito? Domande chiave Come è stato possibile un tamponamento così violento tra i mezzi? Quali sono le responsabilità emerse dai primi rilievi della...

Tragedia di Ferragosto, tre ragazzi investiti da un’auto pirata al Circeo: morto un 16enneLa notte dopo il falò di Ferragosto si è trasformata in tragedia a Terracina, in provincia di Latina, dove un’auto pirata ha travolto tre ragazzi e ne ha ucciso uno di 16 anni. Il giovane, originario ... affaritaliani.it

Tragedia a Terracina: crolla il tetto di un ristorante stellato, muore la sommelier, 10 i feritiMara Severin, 31enne sommelier di Sabaudia, è morta per le ferite riportate nonostante i tentativi di salvarla in ospedale. Lavorava da Essenza da 11 anni, da quando il ristorante si trovava a ... rainews.it