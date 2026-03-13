Un incidente sulla Pontina ad Aprilia ha causato la morte di due persone e ha portato alla chiusura temporanea della carreggiata in direzione Terracina al km 43,000. La strada rimane chiusa nel tratto interessato e le autorità sono sul posto per le operazioni di soccorso e gestione del traffico. Non sono ancora state fornite ulteriori informazioni sulle cause dello scontro.

A causa di un tragico incidente che ha portato alla perdita di due vite umane, la carreggiata della statale 148 “Pontina” è attualmente chiusa temporaneamente in direzione di Terracina, precisamente al km 43,000, nel comune di Aprilia, in provincia di Latina. Anas ha comunicato che è stata istituita un’uscita obbligatoria al km 42,900 su via del Tufetto. Interventi delle Forze dell’Ordine e di Anas. In aggiunta, è momentaneamente chiusa anche la corsia di sorpasso in direzione di Roma. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute le squadre di Anas insieme alle Forze dell’Ordine, al fine di gestire la viabilità e facilitare il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilita’: incidente sulla Pontina ad Aprilia, due morti, chiusa carreggiata direzione Terracina

Incidente mortale sulla Pontina: due vittime, chiusa la carreggiata verso TerracinaAprilia, 13 marzo 2026 – Due persone sono morte in un incidente avvenuto sulla Pontina, ad Aprilia, in provincia di Latina.

Terracina, incidente sulla Pontina, coinvolto un trattore: strada chiusa verso RomaTerracina, 5 marzo 2026 – La Pontina si ferma, ancora una volta, su un tratto cruciale della viabilità laziale.

