Tragedia a Termoli | una donna muore nello schianto di una moto sulla SS87
Una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla SS87 a Termoli, quando una moto si è scontrata con un veicolo vicino a un distributore di carburante. La moto si è ribaltata, e la donna è caduta a terra. Un secondo uomo, coinvolto nell’incidente, è stato trasportato in condizioni cliniche non specificate all’ospedale San Timoteo. Le cause esatte dello sbandamento della moto non sono state ancora chiarite. La Polizia stradale sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica.
? Punti chiave Come ha perso il controllo la moto vicino al distributore?. Quali sono le condizioni cliniche del secondo coinvolto trasportato al San Timoteo?. Perché quel tratto della SS87 è considerato così pericoloso?. Cosa emergerà dalle indagini sulla conformazione della carreggiata?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 17 maggio 2026 vicino al distributore Q8.. Secondo occupante trasportato in codice rosso all'ospedale San Timoteo.. Traffico bloccato in zona ex Zuccherificio per rilievi delle forze dell'ordine.. Indagini sulla SS87 mirano a verificare condizioni carreggiata e dinamica.. Una donna ha perso la vita questa sera, domenica 17 maggio 2026, dopo uno schianto avvenuto sulla Statale 87 nei pressi del distributore Q8 a Termoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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