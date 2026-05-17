Tragedia a Termoli | una donna muore nello schianto di una moto sulla SS87

Una donna ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla SS87 a Termoli, quando una moto si è scontrata con un veicolo vicino a un distributore di carburante. La moto si è ribaltata, e la donna è caduta a terra. Un secondo uomo, coinvolto nell’incidente, è stato trasportato in condizioni cliniche non specificate all’ospedale San Timoteo. Le cause esatte dello sbandamento della moto non sono state ancora chiarite. La Polizia stradale sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica.

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