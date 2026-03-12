Dramma sulla Chiantigiana | muore un minore in sella a una moto nello schianto con un’auto

Un minore ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla Chiantigiana a Monteecarchi, dove la sua moto si è scontrata con un’auto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto anche altri veicoli, attirando l’attenzione di passanti e soccorritori. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza, ma non è stato possibile salvare il ragazzo.

MONTEECARCHI – Un pomeriggio drammatico ha sconvolto la comunità di Montevarchi, dove un tragico incidente stradale ha spezzato una giovanissima vita. L'allarme alla centrale del 118 dell'Asl Toscana Sud Est è scattato poco prima delle 13 per uno scontro violentissimo tra un'auto e un motociclo avvenuto in via Chiantigiana. La dinamica dell'impatto, apparsa subito gravissima, ha mobilitato un imponente schieramento di soccorsi, tra cui l'automedica del Valdarno, l'ambulanza della Misericordia di Castelfranco e l'elisoccorso Pegaso 1. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione effettuati sul posto dai sanitari, per un minore coinvolto nel sinistro non c'è stato nulla da fare: il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso a causa dei traumi riportati nello scontro.