Tragedia a Bicocca | i pastori Apisa travolti da un’auto lui è morto

Una tragedia si è verificata questa mattina in zona Bicocca, dove due pastori dell'Associazione italiana protezione animali sono stati investiti da un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, i due si trovavano in prossimità di un'area parcheggio quando sono stati travolti. Un veicolo, il cui conducente non è ancora identificato, avrebbe invaso la zona, colpendo i pastori. Uno dei due è deceduto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale con ferite gravi.

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