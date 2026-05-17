Tragedia a Bicocca | i pastori Apisa travolti da un’auto lui è morto
Una tragedia si è verificata questa mattina in zona Bicocca, dove due pastori dell'Associazione italiana protezione animali sono stati investiti da un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, i due si trovavano in prossimità di un'area parcheggio quando sono stati travolti. Un veicolo, il cui conducente non è ancora identificato, avrebbe invaso la zona, colpendo i pastori. Uno dei due è deceduto sul colpo, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale con ferite gravi.
? Punti chiave Come si è verificata la dinamica tra le auto parcheggiate?. Chi era il conducente dell'auto coinvolta nell'impatto?. Perché la sicurezza di quel tratto stradale è sotto accusa?. Cosa diceva l'ultimo messaggio pubblicato dal marito prima del tragico evento?.? In Breve Conducente di 60 anni in stato di shock, test negativi ad alcol e droghe.. Vittime residenti a Milano dal 2009, fondatori del progetto evangelico Il rifugio.. Incidente avvenuto in viale Pirelli, tre giorni dopo il decesso di Domenico Lanzetta.. Bilancio stradale 2026 a Milano sale a tredici morti dopo il sinistro.. Frank Apisa e Pamela Apisa Fulcher sono morti o rimasti gravemente feriti nel pomeriggio di oggi, 17 maggio 2026, dopo essere stati travolti da un’auto in viale Piero e Alberto Pirelli a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Marito e moglie investiti sulle strisce in via Pirelli, zona Bicocca, a Milano. Lui, 77 anni, è morto dopo essere stato trasportato in ospedale; la moglie, di 70, è gravissima. Servizio di Sara Grattoggi https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/05/marito-e-mo facebook
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