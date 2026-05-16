Un incidente in viale Pirelli a Milano ha causato la morte di un uomo e il grave infortunio di una donna, entrambi anziani. Secondo quanto riferito da un testimone, ha udito un forte rumore prima di vedere due persone a terra, ferme e immobili, con altre persone intorno. La coppia proveniva dalla Florida e si occupava di attività religiose come pastori e fondatori di chiese. La donna si trova ancora in condizioni critiche, mentre i soccorsi hanno già avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Milano – “Ho sentito un botto fortissimo e mi sono affacciata alla finestra. C’erano due anziani sull’asfalto, un uomo e una donna immobili, e attorno diverse persone. Qualcuno diceva che un’auto aveva sbalzato la donna e schiacciato l’uomo”. In strada, nel tratto di viale Piero e Alberto Pirelli tra via Vizzola e piazza Daini al quartiere Bicocca, restano sangue, indumenti ingarbugliati, un paio di scarpe vicino allo spartitraffico. Poco più avanti, un’auto DR5 con il cofano ammaccato. La vittime, Frank Apisa e Pamela Apisa Fulcher. Travolti alle 15 di oggi, in pieno pomeriggio, Frank Apisa, di 77 anni, e la moglie Pamela Apisa Fulcher, che compirà 76 anni dopodomani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Frank e Pam Apisa travolti in viale Pirelli. “Pastori e fondatori di chiese” dalla Florida a Milano: lui muore, lei è gravissima

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