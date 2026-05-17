Traffico Roma del 17-05-2026 ore 16 | 30

Nella giornata del 17 maggio 2026 alle 16:30, si sono verificati disagi nel traffico di Roma. La situazione è stata aggiornata alle 21 di questa sera e rimarrà sotto osservazione fino alle 21 di domani, 18 maggio. La comunicazione è stata diffusa tramite il servizio di aggiornamento sul traffico, che segnala le condizioni attuali e le eventuali criticità sulla rete stradale della città. Non sono stati indicati dettagli specifici sulle cause o sulle aree interessate.

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