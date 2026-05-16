Traffico Lazio del 16-05-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 16 maggio 2026, il traffico nella regione Lazio presenta diverse criticità. È stata segnalata la chiusura della via Appia, tra il bivio per Sabaudia e un altro punto non specificato. La situazione interessa principalmente la zona tra il sud della regione e i collegamenti con la Puglia, dove si registrano rallentamenti e code a causa di questa interruzione. La viabilità si è concentrata in questa area, influenzando il traffico in entrata e uscita da alcune località vicine.

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luce verde Lazio Bentrovati della Puglia è chiusa la via Appia tra il bivio per Sabaudia e quello per Terracina nelle due direzioni di marcia allerta gialla oggi per piogge Forti temporali su tutta la regione a Roma nella zona nord della città per lavori di messa in sicurezza della scarpata per l'intera giornata è chiuso al traffico il tratto della via Salaria che da piazza di Priscilla via di Ponte Salario direzione tangenziale est e vi ricordo che il fino al 30 maggio questo tratto di strada è chiuso anche di notte tra le 4 e le 7 del mattino da Massimo peschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 16-05-2026 ore 17:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI… Sullo stesso argomento Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione code sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Valle del Salto e torno in parte verso Teramo a Roma intenso il... Traffico Lazio del 05-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati in provincia di Latina a causa di un incidente a momentaneamente chiusa la statale dell'Abbazia di Fossanova tra... La Procura di Roma è sicura: dietro la protesta dei tifosi della #Lazio contro la scelte societarie e la gestione operata da #Lotito ci sarebbe una regia occulta, volta a far cadere il titolo in Borsa per facilitare l'acquisizione del club da parte di un soggetto esterno. x.com Fra Lazio e Umbria, fra borghi e panorami della Tuscia reddit Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un invito alla prudenza perché è in transito sulla ... romadailynews.it Traffico Lazio del 16-05-2026 ore 09:30Luceverde Lazio Buongiorno e Bentrovati a Latina è chiuso per un incidente un tratto della statale 148 Pontina tra il bivio per Borgo Piave quello per ... romadailynews.it