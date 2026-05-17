Traffico Roma del 17-05-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma nella giornata di domenica 17 maggio si presenta con alcune criticità. Alle ore 11:30, sul sito di monitoraggio del traffico vengono segnalati rallentamenti e code in diverse zone della città. È prevista una variazione delle condizioni di circolazione a partire dalle 21 di questa sera, con aggiornamenti fino alle 21 di domani 18 maggio. Le segnalazioni riguardano principalmente arterie principali e alcune aree periferiche, con indicazioni di possibili congestioni in certi tratti.

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