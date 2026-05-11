Traffico Lazio del 11-05-2026 ore 17 | 30

Da romadailynews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel traffico della regione Lazio alle 17:30 del 11 maggio 2026 si segnala un incidente con un veicolo coinvolto sul tratto urbano dell'A24, tra l'hotel e il raccordo. La presenza di mezzi feriti o danni materiali non è stata ancora confermata. Sul luogo si stanno già muovendo le forze dell'ordine e i soccorsi. La situazione sta causando rallentamenti e code sulla strada interessata.

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Luceverde Lazio Trovati un incidente col nel traffico sul tratto Urbano della A24 hotel raccordo e Tor Cervara verso la tangenziale traffico della carreggiata interna del raccordo quella lentamente tra Boccea e rallentamenti anche in esterna tra Ardeatina e via Appia cose sulla diramazione Roma Sud trattore 9 raccordo In quest'ultima direzione rallentamenti per traffico Cristoforo Colombo tra Vitinia e vedi la Fede per sosia kg per incidente invece sulla via Pontina tra via di Decima e Castel Romano verso Latina ricordiamo poi per la giornata odierna in corso uno sciopero che coinvolge il settore aereo in agitazione fino a sotto piloti e.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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