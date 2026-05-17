Traffico Roma del 17-05-2026 ore 08 | 30

Da romadailynews.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 21 di questa sera, domenica 17 maggio, si è registrata una variazione nel traffico a Roma. La situazione si è protratta fino alle 21 di domani, lunedì 18 maggio. La comunicazione riguarda i dati sul traffico forniti dalla stazione di rilevamento di Luceverde Roma. L'informazione si riferisce alle ore 8:30 di questa mattina e alle condizioni di circolazione durante le ore successive.

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