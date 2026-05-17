Traffico Roma del 17-05-2026 ore 08 | 30
Alle 21 di questa sera, domenica 17 maggio, si è registrata una variazione nel traffico a Roma. La situazione si è protratta fino alle 21 di domani, lunedì 18 maggio. La comunicazione riguarda i dati sul traffico forniti dalla stazione di rilevamento di Luceverde Roma. L'informazione si riferisce alle ore 8:30 di questa mattina e alle condizioni di circolazione durante le ore successive.
Luceverde Roma delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni di servizio sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 domani in programma anche uno sciopero Atac di 24 ore il servizio Sara garantito durante le fasce di garanzie da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 su via Ardeatina per lavori la strada è transitabile con un senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
CICLABILI FATTE MALE
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In #A1 Variante tra Bivio A1/Variante di Valico e Badia in direzione #Roma km 0-17 permane traffico rallentato per traffico intenso #viabiliTOS x.com
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