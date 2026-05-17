Traffico Roma del 17-05-2026 ore 08 | 30

Alle 21 di questa sera, domenica 17 maggio, si è registrata una variazione nel traffico a Roma. La situazione si è protratta fino alle 21 di domani, lunedì 18 maggio. La comunicazione riguarda i dati sul traffico forniti dalla stazione di rilevamento di Luceverde Roma. L'informazione si riferisce alle ore 8:30 di questa mattina e alle condizioni di circolazione durante le ore successive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Luceverde Roma delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni di servizio sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 domani in programma anche uno sciopero Atac di 24 ore il servizio Sara garantito durante le fasce di garanzie da Inizio servizio alle 8:30 e dalle 17 alle 20 su via Ardeatina per lavori la strada è transitabile con un senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-05-2026 ore 08:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CICLABILI FATTE MALE Sullo stesso argomento Traffico Roma del 08-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati in coda il traffico sulla diramazione di Roma nord per traffico intenso tra via di Settebagni al Grande Raccordo Anulare In... Traffico Lazio del 08-05-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buon pomeriggio un incidente provoca code sulla via Pontina tra Castel Romano è il bivio per Ardea direzione Latina traffico in... In #A1 Variante tra Bivio A1/Variante di Valico e Badia in direzione #Roma km 0-17 permane traffico rallentato per traffico intenso #viabiliTOS x.com Traffico Roma del 17-05-2026 ore 08:30Luceverde Roma delle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad ... romadailynews.it Passo del San Gottardo o Passo di Spluga? reddit