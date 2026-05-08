Traffico Lazio del 08-05-2026 ore 17 | 30
Alle ore 17:30 del 8 maggio 2026, si registra un incidente sulla via Pontina tra Castel Romano e un'altra località non specificata. La presenza dell’incidente ha causato code e rallentamenti nel traffico della zona. La situazione è ancora in evoluzione e le autorità stanno gestendo la viabilità per permettere il deflusso dei veicoli. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti.
luce verde Lazio Buon pomeriggio un incidente provoca code sulla via Pontina tra Castel Romano è il bivio per Ardea direzione Latina traffico in aumento lungo il raccordo anulare con rallentamenti e code in vari tratti delle due carreggiate da segnalare In particolare le lunghe code che si stanno formando a seguito di un incidente in carreggiata interna tra la Trionfale e la Salaria andiamo in provincia di Viterbo e sul raccordo Vetralla Viterbo Vi ricordo è chiuso lo svincolo faour bagni sia in entrata sia in uscita E questo per i lavori che andranno avanti fino al prossimo 3 maggio sul posto le indicazioni per i percorsi alternativi si.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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