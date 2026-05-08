Traffico Lazio del 08-05-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 8 maggio 2026, si registra un incidente sulla via Pontina tra Castel Romano e un'altra località non specificata. La presenza dell’incidente ha causato code e rallentamenti nel traffico della zona. La situazione è ancora in evoluzione e le autorità stanno gestendo la viabilità per permettere il deflusso dei veicoli. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause o eventuali feriti.

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luce verde Lazio Buon pomeriggio un incidente provoca code sulla via Pontina tra Castel Romano è il bivio per Ardea direzione Latina traffico in aumento lungo il raccordo anulare con rallentamenti e code in vari tratti delle due carreggiate da segnalare In particolare le lunghe code che si stanno formando a seguito di un incidente in carreggiata interna tra la Trionfale e la Salaria andiamo in provincia di Viterbo e sul raccordo Vetralla Viterbo Vi ricordo è chiuso lo svincolo faour bagni sia in entrata sia in uscita E questo per i lavori che andranno avanti fino al prossimo 3 maggio sul posto le indicazioni per i percorsi alternativi si.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 08-05-2026 ore 17:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione code sulla A24 roma-l'aquila-teramo tra Valle del Salto e torno in parte verso Teramo a Roma intenso il... Traffico Lazio del 08-05-2026 ore 09:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Portuense per concorso pubblico che si sta svolgendo alla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Traffico di droga tra Campania e Lazio, 8 arresti: collegamenti con clan Fezza-De Vivo; Da traffico di droga 800 mila euro di profitto, 8 arresti tra Campania e Lazio; Scontro auto-moto a Palermo, morto 36enne dopo trasporto in ospedale; Traffico Lazio del 05-05-2026 ore 09 | 30. Traffico Lazio del 08-05-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buon pomeriggio un incidente provoca code sulla via Pontina tra Castel Romano è il bivio per Ardea direzione Latina traffico in aumento ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per ... romadailynews.it Maxi operazione antidroga tra Campania e Lazio Blitz all’alba della Guardia di Finanza: arresti in diverse province tra cui Salerno, Avellino, Napoli, Caserta e Latina. Nel mirino un’associazione per il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Disposti anche se - facebook.com facebook