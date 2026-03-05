Traffico Lazio del 05-03-2026 ore 17 | 30

Alle ore 17:30 del 5 marzo 2026, nel Lazio, si segnala un incidente in provincia di Latina che ha provocato un temporaneo blocco del traffico. La situazione ha causato rallentamenti e code sulla viabilità locale, con le auto che si sono fermate momentaneamente in attesa delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. La circolazione si sta normalizzando lentamente.

luce verde Lazio ben trovati in provincia di Latina a causa di un incidente a momentaneamente chiusa la statale dell'Abbazia di Fossanova tra Terracina e Capocroce Sonnino nelle due direzioni ancora per incidente prudenza nel percorrere la A1 roma-napoli tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli sulla statale 156 dei Monti Lepini incolonnamenti per lavori tra Priverno il bivio per Prossedi si transita senso unico alternato regolato da semaforo a che ora per lavori rallentamenti lungo l'appia tra Borgo Faiti e Cisterna di Latina altri rallentamenti e code sulla Pontina altezza di Latina in prossimità di Aprilia ancora per traffico