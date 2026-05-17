Traffico Lazio del 17-05-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 17 maggio 2026, il traffico nella provincia di Rieti presenta rallentamenti sulla strada Salaria, dove sono in corso lavori che hanno portato all'istituzione di un senso unico. Le operazioni di cantiere sono visibili e influenzano la normale circolazione, con veicoli che si muovono a passo d’uomo. La situazione è monitorata e si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni temporanee lungo il tragitto.

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Luceverde Lazio trovati in provincia di Rieti le rose con i lavori sulla Salaria con un senso unico alternato tra sigillo Entro dopo non escluse la formazione di rallentamenti e code anche oggi come ogni domenica alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate su tutta la rete viaria Nazionale dalle 21 di stasera Domenica 17 maggio e fino alle 21 di domani 18 maggio in programma uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia Tpr Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-05-2026 ore 09:30 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CHE TRAFFICO! LUCCA GIOVANE EN NESYRI RIPROPOSTO ORE CALDE! FABBIAN E BALDANZI… Sullo stesso argomento Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 17:30luce verde Lazio Buon pomeriggio sulla diramazione di Roma nord abbiamo coda in entrata alla barriera autostradale direzione Firenze poi altri Code... Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati scorrevole al momento alla circolazione lungo la rete viaria della Regione sul raccordo Vetralla Viterbo chiuso lo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-05-2026 ore 08:25Astral infomobilità ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad ... romadailynews.it Traffico Lazio del 16-05-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati della Puglia è chiusa la via Appia tra il bivio per Sabaudia e quello per Terracina nelle due direzioni di marcia allerta ... romadailynews.it arpa lazio - Results on X | Live Posts & Updates x.com