Alle 17:30 del 9 maggio 2026, si registrano code sulla diramazione di Roma nord in entrata. Il traffico nella regione Lazio appare congestionato in alcune zone, con i veicoli che si accumulano lungo le arterie principali. Non sono segnalati incidenti o blocchi specifici, ma le condizioni risultano comunque difficoltose per chi si sposta in auto in questo momento.

luce verde Lazio Buon pomeriggio sulla diramazione di Roma nord abbiamo coda in entrata alla barriera autostradale direzione Firenze poi altri Code in uscita Fiano Romano per le prove dalla A1 ancora code poi sulla via Pontina direzione Roma è tra Pomezia e il bivio per pratica di mare Andiamo ora nel viterbese sul raccordo Vetralla Viterbo mi ricordo è chiuso lo svincolo fowl bagni sia in entrata sia in uscita per lavori questo Fino al prossimo 13 maggio il percorso alternativo è segnalato Comunque sul posto si viaggia carreggiata ridotto E poi sulla via Aurelia bis 3 Tarquinia e Monte Romano in direzione di Vetralla anche qui per lavori in...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 09-05-2026 ore 17:30

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