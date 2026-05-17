Tradizione e creatività giovani barman crescono | a Bormio la quarta edizione del Contest Cocktail

A Bormio si è svolta la quarta edizione del Contest Cocktail, evento che ha visto protagonisti giovani barman provenienti da diverse zone. Durante la manifestazione, i partecipanti si sono confrontati presentando le proprie creazioni in un ambiente che unisce tradizione e innovazione. La competizione ha coinvolto diverse prove, con attenzione alla qualità delle miscele e alla presentazione dei cocktail. La giornata ha attirato pubblico e operatori del settore interessati a osservare le nuove tendenze e le capacità emergenti di questa categoria.

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Bormio (Sondrio) – Giovani barman si sono sfidati a Bormio nella quarta edizione del Contest Cocktail. Ad organizzare l’evento, come sempre, è stato l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Alberti di Bormio, con in testa il professor Salvatore Minnicino, dove si è tenuta la sfida tra i giovani e promettenti barman che hanno entusiasmato la giuria per la loro creatività. Il concorso, riservato agli alunni delle terze, quarte e quinte del corso di studi Enogastronomia e Ospitalità alberghiera, ha potuto contare su una giuria d’eccezione composta da Cristina Ferdinandi, membro Aibes, sommelier e degustatrice Ais, Thomas Incondi, barman ed ex allievo, Alberto Melia, appassionato mixology, e Federica Scaramuzzi, sommelier. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tradizione e creatività, giovani barman crescono: a Bormio la quarta edizione del Contest Cocktail ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’arte del cocktail parla riminese: tre barman trionfano al concorso regionale AibesC’è un filo sottile che unisce la tecnica rigorosa dei grandi professionisti alla magia dell’ospitalità romagnola, e lo scorso 7 maggio quel filo si... Leggi anche: Cocktail alcolici ai minorenni, imprenditore e barman rischiano il processo Tradizione e creatività, giovani barman crescono: a Bormio la quarta edizione del Contest CocktailGara tra gli studenti dei corsi di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera. Vittoria a Stefania Castro, piazza d’onore a Thomas Colturi, terza Melanie Muraru ... ilgiorno.it Connessi alla creatività: giovani e consapevolezza digitale. Un contest per riscoprire il valore delle relazioni socialiL’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori della provincia di Arezzo che mette al centro il talento, la riflessione e il desiderio di tornare a costruire relazioni autentiche Arezzo, 22 ... lanazione.it