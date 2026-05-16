L’arte del cocktail parla riminese | tre barman trionfano al concorso regionale Aibes

Da riminitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scorso 7 maggio, presso l’Hawaiki Tiki Bar di Bellaria Igea Marina, si è svolto il concorso regionale organizzato dall’Associazione Italiana Barman e Sostenitori. Tre professionisti del settore si sono aggiudicati i premi, dimostrando competenza e abilità nella preparazione di cocktail. La competizione ha coinvolto vari partecipanti, tutti impegnati a mostrare le proprie capacità tecniche e creative. La manifestazione ha attirato un pubblico interessato alle tecniche di miscelazione e alla cultura del beverage locale.

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C’è un filo sottile che unisce la tecnica rigorosa dei grandi professionisti alla magia dell’ospitalità romagnola, e lo scorso 7 maggio quel filo si è annodato all’Hawaiki Tiki Bar di Bellaria Igea Marina. Nella cornice creata dai padroni di casa Samantha Migani e Alessandro, il talento locale ha. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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