Cocktail alcolici ai minorenni imprenditore e barman rischiano il processo

La Procura di Caserta ha chiuso le indagini su un locale di via Vico, dove un imprenditore e un barman sono stati trovati a vendere cocktail alcolici, come gin lemon e angelo azzurro, a minorenni sotto i 16 anni. I carabinieri hanno sorpreso i due durante l’attività di vendita, portando alla conclusione delle verifiche senza ancora avviare un processo.

Chiuse le indagini preliminare dopo il blitz dei carabinieri a febbraio. Il locale è stato dissequestrato Alcol ai minorenni. La Procura della Repubblica chiude le indagini nei confronti del titolare e del barman di un locale di via Vico a Caserta, sorpresi dai carabinieri a vendere bevande alcoliche come "gin lemon" e "angelo azzurro" a ragazzi e ragazze di età inferiore ai 16 anni. Il pubblico ministero Stefania Pontillo ha notificato ai due indagati, difesi dall'avvocato Nello Sgambato, il provvedimento di chiusura delle indagini preliminari. Ora i due potranno presentare memorie ed essere sentiti dagli organi inquirenti. Con la conclusione delle attività investigative, inoltre, il pubblico ministero ha disposto il dissequestro del locale che potrà dunque riaprire se non gravato da ulteriori vincoli amministrativi.