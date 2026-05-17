Tra startup idee e sogni I ragazzi pensano il futuro
Nella sede di RivieraBanca si è aperta la sesta edizione di Startup Weekend Rimini, un evento dedicato a giovani imprenditori e innovatori. Per tre giorni, i partecipanti si sono confrontati su progetti e idee, creando un ambiente in cui la creatività può tradursi in proposte concrete. L’iniziativa, organizzata da Fattor Comune in collaborazione con la banca e l’università, mira a favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani.
Non solo un laboratorio di startup, ma un luogo dove i sogni dei ragazzi provano a prendere forma. È iniziata l’altro ieri, nella sede di RivieraBanca, la sesta edizione di Startup Weekend Rimini, la maratona di idee e innovazione organizzata da Fattor Comune insieme a RivieraBanca, Uni.Rimini e al Campus di Rimini dell’Università di Bologna. Per tre giorni oltre 80 studenti delle scuole superiori del territorio hanno lavorato fianco a fianco con imprenditori, professionisti e mentor, trasformando intuizioni, passioni e problemi quotidiani in possibili progetti d’impresa. Ma dietro le parole inglesi, i pitch e i tavoli di lavoro, c’è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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