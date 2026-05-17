Tra startup idee e sogni I ragazzi pensano il futuro

Nella sede di RivieraBanca si è aperta la sesta edizione di Startup Weekend Rimini, un evento dedicato a giovani imprenditori e innovatori. Per tre giorni, i partecipanti si sono confrontati su progetti e idee, creando un ambiente in cui la creatività può tradursi in proposte concrete. L’iniziativa, organizzata da Fattor Comune in collaborazione con la banca e l’università, mira a favorire lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali tra i giovani.

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