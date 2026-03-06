Durante la settimana del Derby, il futuro di Massimiliano Allegri al Milan è al centro dell'attenzione, con discussioni che prevalgono rispetto ai recuperi di Bartesaghi e Pulisic. La questione riguarda principalmente il rapporto tra l’allenatore e la società, mentre si fanno anche ipotesi sul proseguimento del suo incarico. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata pubblicamente.

Il tecnico chiede poteri da manager per restare: nel mirino un grande colpo in attacco e rinforzi d'esperienza. Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan diventa il tema centrale della settimana del Derby, oscurando persino i recuperi di Bartesaghi e Pulisic. Nonostante le speculazioni su un addio a fine stagione, il tecnico livornese ha blindato la sua posizione rivendicando la solidità del progetto rossonero: «Sono al quinto anno al Milan, dopo gli otto alla Juve; qui si può costruire un percorso importante», ha ribadito l’allenatore, allontanando le suggestioni che lo accostavano alla panchina del Real Madrid. Con un contratto pesantissimo fino al 2027 (opzione 2028) da 5 milioni di euro annui, Allegri punta alla qualificazione in Champions League come conditio sine qua non per dare il via alla fase due della sua gestione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Allegri-Milan: Patto per il Futuro tra Garanzie e Sogni Vlahovic

Vlahovic Milan, nuovi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante serbo: c’è stato un incontro. Le ultime sull’interesse di Allegridi Redazione JuventusNews24Vlahovic Milan, l’attaccante resta nel mirino di mister Allegri.

Leggi anche: Juve, il caso Vlahovic riapre il mercato: tra rinnovo e sogni Osimhen

Contenuti e approfondimenti su Allegri Milan Patto per il Futuro tra....

Temi più discussi: Milan, il patto di Allegri e Leao: il piano derby e come credere nello Scudetto; Milan, Allegri ha il piano derby: Non gettiamo la spugna; Milan, derby ultima chiamata per lo scudetto: spunta un patto nello spogliatoio, la decisione di Allegri sul modulo; Jimenez: Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di m...’. Amavo il Milan e non chiuderò mai le porte.

Milan, arriva l’ultimatum di Allegri: le condizioni per restare in rossoneroNegli ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile interessamento del Real Madrid per Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve, però, ha già preso la sua decisone e vorrebbe portare a termine il s ... spaziomilan.it

Milan in ritiro, l'Inter no: il derby e l'avvicinamento opposto di Allegri e ChivuPartiamo dai nerazzurri perché sono loro quelli straordinari. Attenzione: straordinari in senso strettamente letterale, ovvero fuori dall'ordinario. Come mai? Semplice: Chivu ha lasciato libera la ... gazzetta.it

Milan, in vista del derby Allegri prova l’undici titolare. Ma non è tutto: Tare ha già individuato un nome per l’attacco! Scopri tutto nei commenti sotto - facebook.com facebook

Ambrosini elogia Allegri: "Max ha ridato un’anima al Milan" x.com