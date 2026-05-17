Tra Rimini e l' Asia Carlo Battistini visita il polo dell’innovazione motociclistica

Da riminitoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Camera di commercio della Romagna ha intrapreso un nuovo ciclo di visite istituzionali, dedicato a scoprire le realtà di eccellenza presenti sul territorio. Questa volta, l'attenzione si è concentrata sul settore motociclistico, con un particolare focus sul polo di innovazione tra Rimini e l'Asia. L'obiettivo è conoscere da vicino le attività e le innovazioni di queste aziende, oltre a rafforzare i legami tra il territorio romagnolo e i mercati internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Continua il ciclo di visite istituzionali del presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, finalizzato a conoscere e valorizzare le realtà d'eccellenza che operano nel territorio. Una tappa ha riguardato anche la sede di Rimini di “Modena 40 srl”, il centro di ricerca e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La ricetta tra scuola e impresa. Da istituto a polo dell’innovazione. Don Gnocchi, il futuro è servitoUna nuova cucina “griffata” per il ristorante didattico della scuola e un nuovo percorso di formazione in “Global food & beverage efficiency manager”...

Leggi anche: La rinascita dell’ex clinica Santa Maria. Svelato il futuro polo dell’innovazione

Matteotti tra Rimini e Riccione . Il legame nelle lettere a Velia, la memoria offesa ancora oggiIl 21 agosto 1924, a Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, si celebravano i funerali di Giacomo Matteotti, il deputato socialista rapito e assassinato dai fascisti due mesi prima. Quel giorno, ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web