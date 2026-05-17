Tra Rimini e l' Asia Carlo Battistini visita il polo dell’innovazione motociclistica

Il presidente della Camera di commercio della Romagna ha intrapreso un nuovo ciclo di visite istituzionali, dedicato a scoprire le realtà di eccellenza presenti sul territorio. Questa volta, l'attenzione si è concentrata sul settore motociclistico, con un particolare focus sul polo di innovazione tra Rimini e l'Asia. L'obiettivo è conoscere da vicino le attività e le innovazioni di queste aziende, oltre a rafforzare i legami tra il territorio romagnolo e i mercati internazionali.

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