Tra Rimini e l' Asia Carlo Battistini visita il polo dell’innovazione motociclistica
Il presidente della Camera di commercio della Romagna ha intrapreso un nuovo ciclo di visite istituzionali, dedicato a scoprire le realtà di eccellenza presenti sul territorio. Questa volta, l'attenzione si è concentrata sul settore motociclistico, con un particolare focus sul polo di innovazione tra Rimini e l'Asia. L'obiettivo è conoscere da vicino le attività e le innovazioni di queste aziende, oltre a rafforzare i legami tra il territorio romagnolo e i mercati internazionali.
Continua il ciclo di visite istituzionali del presidente della Camera di commercio della Romagna, Carlo Battistini, finalizzato a conoscere e valorizzare le realtà d'eccellenza che operano nel territorio. Una tappa ha riguardato anche la sede di Rimini di “Modena 40 srl”, il centro di ricerca e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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