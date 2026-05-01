La rinascita dell’ex clinica Santa Maria Svelato il futuro polo dell’innovazione

Da ilgiorno.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il progetto di riqualificazione dell’ex clinica Santa Maria, con l’obiettivo di trasformarla in un nuovo polo dedicato all’innovazione. L’intervento, che prevede lavori di ristrutturazione e adeguamento, dovrebbe concludersi entro la fine del 2028. L’amministrazione comunale ha reso noto che sono stati avviati i procedimenti necessari e che si stanno svolgendo le procedure burocratiche per l’avvio dei lavori.

L’intervento, se tutto andrà per il meglio, si concluderà a fine 2028. L’amministrazione ha però deciso di svelare i dettagli del polo dell’innovazione che sorgerà negli spazi dell’ ex clinica Santa Maria in via Settembrini, un’area rimasta abbandonata per oltre cinquant’anni e oggi al centro di una trasformazione che punta a restituire alla città un luogo strategico per formazione, imprese e comunità. Il progetto, firmato da Ati Project con il supporto di Principia SpA, rientra nell’ Agenda Strategica Seregno 2030 e nel Bando Arest di Regione Lombardia. L’edificio, che riprenderà la forma a “L” dell’antica clinica, si svilupperà su quattro piani più un interrato, per circa 1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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