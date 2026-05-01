La rinascita dell’ex clinica Santa Maria Svelato il futuro polo dell’innovazione

È stato annunciato il progetto di riqualificazione dell’ex clinica Santa Maria, con l’obiettivo di trasformarla in un nuovo polo dedicato all’innovazione. L’intervento, che prevede lavori di ristrutturazione e adeguamento, dovrebbe concludersi entro la fine del 2028. L’amministrazione comunale ha reso noto che sono stati avviati i procedimenti necessari e che si stanno svolgendo le procedure burocratiche per l’avvio dei lavori.

L’intervento, se tutto andrà per il meglio, si concluderà a fine 2028. L’amministrazione ha però deciso di svelare i dettagli del polo dell’innovazione che sorgerà negli spazi dell’ ex clinica Santa Maria in via Settembrini, un’area rimasta abbandonata per oltre cinquant’anni e oggi al centro di una trasformazione che punta a restituire alla città un luogo strategico per formazione, imprese e comunità. Il progetto, firmato da Ati Project con il supporto di Principia SpA, rientra nell’ Agenda Strategica Seregno 2030 e nel Bando Arest di Regione Lombardia. L’edificio, che riprenderà la forma a “L” dell’antica clinica, si svilupperà su quattro piani più un interrato, per circa 1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La rinascita dell’ex clinica Santa Maria. Svelato il futuro polo dell’innovazione Notizie correlate La ricerca clinica al centro del futuro dell’Asl: innovazione e qualità delle cureEsperti e professionisti a confronto presso il polo del “Vito Fazzi” di Lecce per promuovere l’eccellenza scientifica nell’assistenza pubblica. La ricetta tra scuola e impresa. Da istituto a polo dell’innovazione. Don Gnocchi, il futuro è servitoUna nuova cucina “griffata” per il ristorante didattico della scuola e un nuovo percorso di formazione in “Global food & beverage efficiency manager”... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La rinascita dell’ex clinica Santa Maria. Svelato il futuro polo dell’innovazione; Monumenti Aperti torna a Sassari il 2 e 3 maggio; Il trapianto della Cymodocea segna la rinascita degli ex cantieri Tosi: il capannone si prepara alla trasformazione (VIDEO); L’ex monastero di San Lorenzo torna in mano alla comunità. La rinascita dell’ex clinica Santa Maria. Svelato il futuro polo dell’innovazioneL’intervento, se tutto andrà per il meglio, si concluderà a fine 2028. L’amministrazione ha però deciso di svelare i dettagli del polo dell’innovazione che sorgerà negli spazi dell’ ex clinica Santa M ... ilgiorno.it Santa Maria della Creatività, la rinascita dell'ex manicomio: un progetto di Spaghetti UnpluggedDa Spaghetti Unplugged, format ormai ultradecennale e punto di riferimento per la nuova musica italiana, nasce un nuovo progetto di rinascita urbana, cultura e partecipazione. Si chiama Santa Maria ... ilmessaggero.it L’ufficio di Santa Maria Maddalena è il più attivo della provincia di Rovigo per il servizio, con 307 pratiche registrate. #Veneto #Rovigo #Cronaca #Aziende x.com *.. * * *** **.¸¸ \||// /.\. MESE DI MAGGIO MESE DI MARIAPreghiera: Santa Maria, Madre di Dio e nostra Madre, ti consacriamo questo mese di maggio. Fiore della speranza, guida i nostri passi verso tuo Figlio. Aiut - facebook.com facebook