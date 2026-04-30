La ricetta tra scuola e impresa Da istituto a polo dell’innovazione Don Gnocchi il futuro è servito

Una scuola locale ha recentemente inaugurato una cucina rinnovata per il ristorante didattico, dotata di attrezzature moderne. Contestualmente, è stato avviato un nuovo percorso formativo intitolato “Global food & beverage efficiency manager”, volto a completare il percorso professionale degli studenti. L’obiettivo è collegare più strettamente il settore scolastico con il mondo del lavoro, creando un percorso integrato tra formazione e impresa.

Una nuova cucina “griffata” per il ristorante didattico della scuola e un nuovo percorso di formazione in “ Global food & beverage efficiency manager ” per completare la filiera 4+2 tecnologico-professionale, così da accompagnare gli studenti fino all’inserimento nel mondo del lavoro. Sono le due novità messe in campo dall’ istituto alberghiero Don Gnocchi di Carate, la prima grazie ai fondi Pnrr e alla partnership industriale con Angelo Po Grandi Cucine, la seconda insieme alla cooperativa sociale In-Presa e alla Fondazione Innova Professioni. Il risultato è la creazione di un polo che completa la filiera professionale sul territorio in questo campo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La ricetta tra scuola e impresa. Da istituto a polo dell’innovazione. Don Gnocchi, il futuro è servito Notizie correlate Leggi anche: Graded, un ponte tra scuola e impresa: visita all’Istituto Righi Leggi anche: Graded, un ponte tra scuola e impresa: visita all’Istituto Righi