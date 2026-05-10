Arriva il super El Niño | l’estate 2026 sarà calda e a rischio eventi estremi anche in Emilia-Romagna
Nel maggio 2026, gli esperti hanno annunciato l’arrivo di un super El Niño, un fenomeno climatico che si verifica quando la temperatura delle acque dell’oceano supera di almeno 2°C i valori medi di riferimento per almeno tre mesi consecutivi. Questo evento potrebbe portare a un’estate particolarmente calda e caratterizzata da eventi climatici estremi anche in alcune regioni italiane, tra cui l’Emilia-Romagna.
Bologna, 10 maggio 2026 – Diventa un “super” El Niño quando la temperatura dell’oceano supera di almeno 2° i valori climatici di riferimento per minimo tre mesi. Ed è quello succederà la prossima estate secondo le ultime previsioni elaborate da Ecmwf (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine). Una condizione che, per Pierluigi Randi, presidente di Ampro (associazione meteo professionisti) “porterà probabilmente il 2027 ad essere l’anno più caldo da quando esistono rilevazioni”. Ovvero l’anno più caldo di sempre. Che cos’è il super El Niño. Per essere classificato come “semplice” El Niño, il fenomeno deve far registrare un’anomalia termica di almeno +0,5 °C rispetto alla media.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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