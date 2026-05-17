Tra incidenti e bandiere rosse Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna
Durante il sesto appuntamento stagionale della MotoGP, il Gran Premio di Catalogna, il pilota del team VR46 su Ducati ha conquistato la vittoria. La corsa si è svolta tra vari incidenti e bandiere rosse, con il pilota che è riuscito a mantenere la posizione fino al traguardo. Al secondo posto si è classificato un altro pilota, seguito da un terzo che ha completato il podio. La gara ha visto diverse interruzioni e cambi di posizione lungo il percorso.
Il pilota del team VR46 (Ducati) trionfa davanti a Mir e Aldeguer BARCELLONA (SPAGNA) - Fabio Di Giannantonio vince il Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. In una gara pazza, dopo due incidenti con bandiera rossa e altre due cadute, il pilota romano del team VR46 (Ducati) trionfa davanti allo spagnolo Joan Mir (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Appena giù dal podio Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre al quinto posto c'è la Ducati di Pecco Bagnaia. Poi Marco Bezzecchi (Aprilia) sesto davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) e Luca Marini (Honda). Chiudono la top ten Brad Binder (Ktm) e Diogo Moreira (Honda Lcr). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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