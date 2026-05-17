Tra incidenti e bandiere rosse Di Giannantonio vince il Gp di Catalogna

Durante il sesto appuntamento stagionale della MotoGP, il Gran Premio di Catalogna, il pilota del team VR46 su Ducati ha conquistato la vittoria. La corsa si è svolta tra vari incidenti e bandiere rosse, con il pilota che è riuscito a mantenere la posizione fino al traguardo. Al secondo posto si è classificato un altro pilota, seguito da un terzo che ha completato il podio. La gara ha visto diverse interruzioni e cambi di posizione lungo il percorso.

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