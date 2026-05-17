Il Gran Premio di Catalogna 2026 si è concluso con la vittoria di Fabio Di Giannantonio, in un weekend segnato da numerosi incidenti e bandiere rosse. La gara è stata caratterizzata da cadute di vari piloti e interruzioni frequenti, creando un’atmosfera di grande incertezza. Bezzecchi ha allungato in classifica, mentre Martin è stato costretto a uscire dalla competizione. La corsa ha visto diverse interruzioni prima della conclusione, lasciando spazio a un finale imprevedibile.

Va in archivio con il successo di Fabio Di Giannantonio un pomeriggio dalle forti emozioni (perlopiù negative) al Montmelò in occasione del Gran Premio di Catalogna 2026, sesto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team VR46 è emerso da una gara pesantemente condizionata da due bandiere rosse, facendo la differenza negli ultimi giri dell’ultimo segmento della corsa e aggiudicandosi la seconda vittoria della carriera in top class dopo Lusail 2023. Podio completato almeno in via provvisoria dagli spagnoli Joan Mir (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), con Bagnaia quarto sulla Ducati ufficiale, tuttavia diversi centauri tra cui Mir e Pecco sono sotto investigazione per una possibile pressione irregolare degli pneumatici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio vince un pazzo GP di Catalogna tra cadute e bandiere rosse. Bezzecchi allunga, fuori Martin

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