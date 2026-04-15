Tra code su Laurentina e stop FL2 | caos viabilità a Roma

Oggi a Roma si verificano disagi alla viabilità a causa di code sulla strada Laurentina e di interruzioni sulla linea FL2. La città e le zone vicine stanno affrontando modifiche nel traffico e nel servizio ferroviario regionale, che stanno causando rallentamenti e congestioni in diverse aree della capitale. La situazione riguarda sia le strade principali che i mezzi pubblici, creando difficoltà negli spostamenti quotidiani.

La mobilità nella Capitale e nelle aree limitrofe subisce oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una serie di variazioni che interessano sia la rete stradale urbana che il sistema ferroviario regionale. Mentre gran parte delle direttrici in uscita da Roma e le arterie del Grande Raccordo Anulare appaiono percorribili senza particolari ostacoli, si registrano criticità puntuali su via Laurentina e via Ardeatina, oltre a un importante intervento programmato sulla linea FL2 per il prossimo fine settimana. Criticità stradali e rallentamenti sulle direttrici romane. Il quadro della viabilità cittadina presenta alcune zone di accumulo che richiedono attenzione ai conducenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra code su Laurentina e stop FL2: caos viabilità a Roma Notizie correlate Incendio e neve: il caos blocca Roma tra code e deviazioniIl traffico sulla Grande Raccordo Anulare registra code persistenti tra Tor di Quinto e la Salaria, mentre un incendio su Via di Torre Spaccata... A1 Bloccata: Tir Sbanda, Code Chilometriche tra Firenze e Incisa. Interrogativi su Sicurezza Viabilità.Un incidente ha interrotto la circolazione sull'autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa nella mattinata del 16 febbraio 2026. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Pontina, incidente tra tre veicoli: strada chiusa verso Roma; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 19 | 10. Linea 049 (Alessandrini-Bisaccia), servizio rallentato per lavori via di Trigoria/via Laurentina x.com SPLIT STEP Perché è fondamentale nel padel Via Laurentina 18° km (Roma – Monte Migliore) Prenota campo o lezione: 392 475 8951 (anche su WhatsApp) #Padel #Tecniche #SplitStep facebook