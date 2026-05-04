Nella regione Lazio si registrano problemi di viabilità a causa di un blocco sulla strada che collega Roma a Firenze, che provoca code sul Raccordo Anulare. Le auto sono in coda nel quadrante sud e si segnalano rallentamenti lungo le vie di accesso alle principali arterie. Il guasto sulla strada tra Roma e Firenze ha già causato disagi nel traffico nel pomeriggio, con molte vetture ferme o in lento movimento.

? Cosa scoprirai Quali strade evitare per non restare bloccati nel quadrante sud?. Come influirà il guasto sulla Roma-Firenze sul traffico pomeridiano?. Dove si stanno concentrando i blocchi più critici sulla Tiburtina?. Perché l'incidente ad Acilia sta paralizzando le vie limitrofe?.? In Breve Veicolo in panne al km 527 crea coda di due chilometri verso Ponzano Romano.. Incidente su via Ostiense blocca il traffico ad Acilia verso il Raccordo.. Rallentamenti su via Tiburtina tra Bufalotta e San Basilio per flussi intensi.. Traffico lento su via Flaminia tra Villa Spada e via dei Prati Fiscali.. Lunedì 04 maggio 2026, un veicolo in panne al chilometro 527 della Roma-Firenze blocca il traffico creando due chilometri di coda tra il bivio dell’A1 verso la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viabilità Lazio: blocco sulla Roma-Firenze e code sul Raccordo

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