Toscana due zecche clandestine di monete da 2 euro | fermati tre cinesi
Nella regione Toscana, le forze dell'ordine hanno arrestato tre cittadini cinesi coinvolti in un'organizzazione dedita alla produzione e distribuzione di monete da 2 euro false. Le indagini hanno rivelato che il gruppo operava attraverso una rete internazionale, con una filiera che coinvolgeva diverse fasi di produzione e diffusione delle monete contraffatte. Le autorità hanno sequestrato strumenti e materiali utilizzati per la realizzazione delle monete fake durante un'operazione che ha portato all'arresto dei sospettati.
Una rete organizzata, componenti importati dalla Cina, due zecche clandestine in Toscana e monete da due euro così sofisticate da superare i controlli elettronici dei cambia-monete Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe dato vita a una vera filiera internazionale della contraffazione. I materiali utilizzati per fabbricare le monete – gli “inner” e i “ring”, cioè il disco centrale e l’anello esterno delle monete bimetalliche da due euro -sarebbero stati prodotti industrialmente in Cina, per quantitativi stimati in almeno una tonnellata, e fatti arrivare in Europa passando da hub di sdoganamento in Germania e Belgio. Le indagini, iniziate nel novembre 2025, hanno consentito di sequestrare quasi 20mila monete false rinvenute soprattutto nei cambia-monete di sale slot e videolottery del territorio pratese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Una rete organizzata, componenti importati dalla Cina, due zecche clandestine in Toscana e monete da due euro così sofisticate da superare i controlli elettronici dei cambia-monete. È il quadro emerso dall’operazione dei carabinieri coordinata dalla procura facebook
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