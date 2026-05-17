Toscana due zecche clandestine di monete da 2 euro | fermati tre cinesi

Nella regione Toscana, le forze dell'ordine hanno arrestato tre cittadini cinesi coinvolti in un'organizzazione dedita alla produzione e distribuzione di monete da 2 euro false. Le indagini hanno rivelato che il gruppo operava attraverso una rete internazionale, con una filiera che coinvolgeva diverse fasi di produzione e diffusione delle monete contraffatte. Le autorità hanno sequestrato strumenti e materiali utilizzati per la realizzazione delle monete fake durante un'operazione che ha portato all'arresto dei sospettati.

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