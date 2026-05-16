Così i falsari cinesi riproducevano le monete da 2 euro | il video dentro le due zecche clandestine
Due laboratori clandestini sono stati scoperti nelle zone di Prato e Quarrata, nel Pistoiese, dove i falsari cinesi riproducevano monete da 2 euro. Le autorità hanno trovato all’interno di queste strutture attrezzature e materiali utilizzati per la produzione di monete false, e un video mostra le fasi di lavorazione all’interno delle due zecche illegali. Le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite e per identificare tutti i soggetti coinvolti.
Avevano costruito due zecche clandestine, una a Prato e l’altra nelle campagne di Quarrata, nel Pistoiese. E producevano, o meglio riproducevano, monete da 2 euro false ma praticamente identiche a quelle vere e indistinguibili anche per la Banca Centrale Europea. La Zecca di Stato ha messo in evidenza che si tratta di una “innovativa e insidiosissima classe di contraffazione” che è stata “evidentemente concepita per l’inserimento nei cambia-monete per ottenere banconote vere”. La banda è stata smantellata nel corso di un’operazione condotta dalla Procura di Prato: 5 fermati. Il blitz segue una lunga serie di sequestri avviati dai magistrati toscani, coordinati dal procuratore Luca Tescaroli, cominciati nell’autunno scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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