Così i falsari cinesi riproducevano le monete da 2 euro | il video dentro le due zecche clandestine

Due laboratori clandestini sono stati scoperti nelle zone di Prato e Quarrata, nel Pistoiese, dove i falsari cinesi riproducevano monete da 2 euro. Le autorità hanno trovato all’interno di queste strutture attrezzature e materiali utilizzati per la produzione di monete false, e un video mostra le fasi di lavorazione all’interno delle due zecche illegali. Le indagini continuano per verificare eventuali collegamenti con altre attività illecite e per identificare tutti i soggetti coinvolti.

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