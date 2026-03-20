Il Napoli passa a Cagliari | McTominay firma il sorpasso al Milan aspettando l' Inter

Il Napoli ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Cagliari con il risultato di 1-0 grazie a un gol di McTominay al secondo minuto. La partita si è svolta allo stadio Cagliari con il Napoli che ha adottato un modulo 3-5-1-1, mentre il Cagliari ha schierato Caprile tra i pali e Zé Pedro tra i titolari. La rete di McTominay ha permesso al Napoli di superare temporaneamente il Milan in classifica.

Cagliari-Napoli 0-1 RETE: 2'pt McTominay. CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile 6.5; Zé Pedro 6 (28'st Mendy 6), Mina 5.5, Dossena 5.5; Palestra 6, Adopo 5.5 (28'st Deiola 6), Gaetano 6, Sulemana 5.5, Rodriguez 5 (39'st Raterink sv); Folorunsho 5.5 (20'st Kilicsoy 5.5); Esposito 6 (39'st Trepy sv). In panchina: Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Albarracin, Liteta, Zappa, Pavoletti, Grandu. Allenatore: Pisacane 5.5. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Beukema 6.5, Buongiorno 6.5, Olivera 5.5 (38'st Juan Jesus sv); Politano 6.5 (32'st Spinazzola 6.5), Gilmour 5.5 (32'st Anguissa 6), Lobotka 5.5 (10'st Santos 6), Gutierrez 6; McTominay 7, De Bruyne 6; Hojlund 6. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Napoli passa a Cagliari: McTominay firma il sorpasso al Milan (aspettando l'Inter) Articoli correlati Il Napoli ribalta il Lecce: decisivi McTominay e De Bruyne, Politano firma il sorpassoIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Repubblica: “Napoli, De Bruyne guida l’assalto: a Cagliari per il sorpasso al Milan”Repubblica: “Napoli, De Bruyne guida l’assalto: a Cagliari per il sorpasso al Milan”"> Il Napoli si aggrappa al talento di Kevin De Bruyne per... Una raccolta di contenuti su Napoli passa Temi più discussi: Atalanta, quanto varrebbe l'impresa contro il Bayern; La Juve passa a Udine. Il Napoli trema, poi risolve e vince 2-1 contro il Lecce: paura per Banda. Inter, l'1-1 con l'Atalanta e i 5' folli nel finale tra le polemiche. Risultati e classifica; Siebert illude, il Napoli rimonta grazie a Hojlund-Politano: 2-1 al Lecce; Napoli, il terzo anno di Conte: 100 milioni e rosa giovane. Il Napoli passa di misura a Cagliari e si prende il secondo postoAlla squadra di Conte basta un gol di McTominay al secondo minuto per conquistare la quarta vittoria consecutiva. Gli azzurri superano il Milan e si portano al secondo posto ... msn.com Il Napoli passa a Cagliari: McTominay firma il sorpasso al Milan (aspettando l'Inter)Cagliari-Napoli 0-1 RETE: 2'pt McTominay. CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile 6.5; Zé Pedro 6 (28'st Mendy 6), Mina 5.5, Dossena 5.5; Palestra 6, Adopo 5.5 (28'st Deiola 6), Gaetano 6, Sulemana 5.5, Rodriguez ... msn.com FINALE - Il #Napoli passa di misura: a #Cagliari decide un gol di #McTominay. Azzurri al 2° posto https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/FINALE---Il-Napoli-passa-di-misura--a-Cagliari-decide-un-gol-di-McTominay--Azzurri-al-2--posto-146779.as - facebook.com facebook #Rischiclimatici, la sicurezza delle città europee passa da #Napoli x.com