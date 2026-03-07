Il Como non si ferma più | Da Cunha firma il sorpasso a Cagliari

Il Como di Cesc Fabregas ha vinto 2-1 contro il Cagliari nell’ultimo match, conquistando il sorpasso in classifica. La partita si è conclusa poche ore fa, dopo un pomeriggio intenso e pieno di emozioni. Il risultato ha permesso al Como di rafforzare la sua posizione e di avvicinarsi ulteriormente agli obiettivi di zona europea. La sfida si è giocata all’Unipol Domus.

Baturina apre le marcature, Esposito pareggia ma una perla del capitano lariano decide il match dell'Unipol Domus. A poche ore dalla conclusione di un pomeriggio ad alta tensione agonistica, il Como di Cesc Fabregas consolida le proprie ambizioni europee espugnando l'Unipol Domus per 1-2. Nella serata di oggi, il sodalizio lariano ha piegato la resistenza di un Cagliari generoso ma punito dagli episodi, grazie a una prodezza balistica del suo capitano nel finale di gara. Per i sardi di Pisacane, prosegue la striscia di risultati negativi che ora inizia a preoccupare seriamente in ottica salvezza, nonostante una reazione di carattere nella ripresa.