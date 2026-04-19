Alle 14.30, l’Union Brescia affronta in casa la squadra neopromossa Dolomiti Bellunesi, che si trova già in una posizione di relativa tranquillità in classifica. La partita rappresenta un’opportunità per i padroni di casa di ottenere una vittoria utile a mantenere il secondo posto e a recuperare dalla sconfitta subita nel derby con il Lumezzane. La squadra ospite, invece, cerca di confermare la propria solidità nel campionato.

Alle 14.30 l’Union Brescia ospiterà la matricola Dolomiti Bellunesi (già praticamente salva) con l’intento di conquistare il successo che serve a tutto l’ambiente biancazzurro per cancellare l’amarezza conseguente alla sconfitta patita nel derby con il Lumezzane. La squadra di Corini, con due vittorie in queste ultime due giornate, sarebbe sicura di terminare la regular season al secondo posto, ma questi 180’ conclusivi devono restituire certezze ed entusiasmo a tutto il gruppo: "Siamo ancora arrabbiati per aver perso al Saleri - spiega il tecnico Corini - ma dobbiamo avere la forza di reagire. Abbiamo un obiettivo importante da raggiungere e sappiamo che tutto dipenderà da noi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Dolomiti Bellunesi al Rigamonti. Union, operazione riscatto: "Il secondo posto finale dipende soltanto da noi»

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