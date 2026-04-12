Playoff Primavera 4 | Dolomiti Bellunesi travolta dal 4-0 della Giana

Nella partita di Primavera 4, l’Under 19 della Dolomiti Bellunesi ha subito una sconfitta per 4-0 contro la Giana Erminio. La gara si è conclusa con un risultato netto a favore della squadra ospite, lasciando i giovani atleti in una situazione complicata nel prosieguo dei playoff. La sfida si è disputata in trasferta e ha segnato un momento difficile per la formazione locale.

L’Under 19 della Dolomiti Bellunesi affronta un momento di estrema difficoltà nel percorso dei playoff di Primavera 4, dopo la pesante sconfitta subita in trasferta contro la Giana Erminio per 4-0. Il match d’andata, disputato sul campo dei lombardi, ha i ragazzi di Renato Lauria soccombere sotto la spinta offensiva degli ospiti, che hanno segnato attraverso le reti di Cirasella, Andreoni e Zani. La partita si è decisa in modo netto grazie alla rapidità d’esecuzione della squadra di V. Garzione. Cirasella è stato l’uomo chiave della prima frazione, trovando la rete già all’11° minuto e raddoppiando la quota al 13° della ripresa. La pressione dei padroni di casa è proseguita con il gol di Andreoni al 25° minuto del secondo tempo, prima che Zani chiudesse i conti definitivo al 41° dello stesso tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff Primavera 4: Dolomiti Bellunesi travolta dal 4-0 della Giana Inter U23 ko a Monza: la Dolomiti Bellunesi passa 2-1Allo U-Power Stadium di Monza, l’Inter U23 cade 2-1 contro la Dolomiti Bellunesi nella 33ª giornata del Girone A di Serie C. Dolomiti Bellunesi, pareggio d’oro: Marconi salva la salvezzaLa Dolomiti Bellunesi ha strappato un prezioso pareggio per 1-1 nello scontro diretto contro la Giana Erminio, disputato nel comune di Gorgonzola.