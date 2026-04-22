Golf | il Miglianico Alps Open torna con 48.000€ in palio
Dal 30 aprile al 2 maggio 2026, il Golf Club Il Cerreto di Miglianico ospiterà la nuova edizione del Miglianico Alps Open. La competizione prevede un montepremi di 48.000 euro e coinvolgerà giocatori provenienti da diversi Paesi. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso nel calendario golfistico internazionale e si svolgerà sul campo del club abruzzese.
Il Golf Club Il Cerreto di Miglianico si appresta a tornare sotto i riflettori del golfistico internazionale accogliendo, dal 30 aprile al 2 maggio 2026, il Miglianico Alps Open. La competizione, inserita nel prestigioso calendario dell’Alps Tour, rappresenta una tappa fondamentale per i giovani talenti europei e vedrà la partecipazione di circa 144 atleti provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi sul percorso tecnico da 18 buche (par 70) con un montepremi che ammonta a circa 48.000 euro. Il rilancio sportivo e l’impatto sul prestigio del territorio abruzzese. Dopo alcuni anni di assenza dalle grandi competizioni internazionali, il ritorno di questo evento segna una svolta strategica per il circolo di Miglianico.🔗 Leggi su Ameve.eu
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