Salerno in Flora 2026 tre giorni tra natura gusto e biodiversità al Parco Pinocchio

Da giorno 1 a giorno 3, il Parco Pinocchio ospiterà l’evento Salerno in Flora 2026, dedicato a natura, gastronomia e biodiversità. Per tre giorni, saranno presenti espositori e iniziative legate al mondo delle piante, dei prodotti locali e della tutela ambientale. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei partecipanti e alla promozione della sostenibilità.

Salerno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della primavera: dall’1 al 3 maggio 2026 torna “Salerno in Flora”, la mostra mercato dedicata al florovivaismo e alla biodiversità che animerà il Parco Pinocchio con un ricco programma di attività, esposizioni e momenti di intrattenimento. Un evento pensato per famiglie, appassionati del verde e curiosi, all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione del territorio, capace di coniugare natura, cultura e tradizione. Cuore pulsante dell’edizione 2026 sarà il Villaggio Coldiretti, uno spazio interamente dedicato al mondo dell’agricoltura locale. Qui i visitatori potranno scoprire il mercato contadino, gustare specialità tipiche campane grazie allo street food, partecipare a degustazioni e vivere esperienze educative pensate anche per i più piccoli.🔗 Leggi su Zon.it

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