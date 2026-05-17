torna encuentro la letturatura fa spettacolo

La tredicesima edizione di “Encuentro” prende il via con due autori messicani di grande rilievo, confermando il suo ruolo come appuntamento importante nel panorama culturale. La manifestazione, dedicata alla lettura e alla letteratura, si svolge con incontri, presentazioni e momenti di confronto tra autori e pubblico. La kermesse si svolge in diverse location della città, attirando appassionati e operatori del settore da varie regioni. La programmazione prosegue con altri eventi dedicati alla scrittura e alla cultura latinoamericana.

Parte forte, con due grandi autori messicani, la tredicesima edizione di “ Encuentro “, la festa delle letterature in lingua spagnola che da martedì 19 a domenica 24 maggio torna a Perugia e Castiglione del Lago con il suo ricco cartellone di presentazioni di libri, incontri, approfondimenti e spettacoli a ingresso gratuito, Ad alzare il sipario, martedì alle 18.15 all’Università per Stranieri sarà Valeria Luiselli (foto sopra): scrittrice e saggista messicana, autrice dell’acclamato “Archivio dei bambini perduti“ (La Nuova Frontiera) e Premio Mondello 2025, presenterà a Palazzo Gallenga il suo nuovo libro “Principio metà fine“, una viaggio alle origini di una famiglia attraverso quattro generazioni di donne, un romanzo che, tra istantanee contemporanee e memorie, dà voce a uno struggente desiderio di appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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