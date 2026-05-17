Torna Encuentro La letturatura fa spettacolo

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tredicesima edizione di “Encuentro” prende il via con due autori messicani di grande rilievo, confermando il suo ruolo come appuntamento importante nel panorama culturale. La manifestazione, dedicata alla lettura e alla letteratura, si svolge con incontri, presentazioni e momenti di confronto tra autori e pubblico. La kermesse si svolge in diverse location della città, attirando appassionati e operatori del settore da varie regioni. La programmazione prosegue con altri eventi dedicati alla scrittura e alla cultura latinoamericana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parte forte, con due grandi autori messicani, la tredicesima edizione di “ Encuentro “, la festa delle letterature in lingua spagnola che da martedì 19 a domenica 24 maggio torna a Perugia e Castiglione del Lago con il suo ricco cartellone di presentazioni di libri, incontri, approfondimenti e spettacoli a ingresso gratuito, Ad alzare il sipario, martedì alle 18.15 all’Università per Stranieri sarà Valeria Luiselli (foto sopra): scrittrice e saggista messicana, autrice dell’acclamato “Archivio dei bambini perduti“ (La Nuova Frontiera) e Premio Mondello 2025, presenterà a Palazzo Gallenga il suo nuovo libro “Principio metà fine“, una viaggio alle origini di una famiglia attraverso quattro generazioni di donne, un romanzo che, tra istantanee contemporanee e memorie, dà voce a uno struggente desiderio di appartenenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

torna encuentro la letturatura fa spettacolo
© Lanazione.it - Torna Encuentro La letturatura fa spettacolo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 2 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana

Video Canne al vento di Grazia Deledda | Audiolibro Parte 2 di 2 | Capolavoro della Letteratura Italiana

Sullo stesso argomento

Encuentro: la letteratura spagnola invade Perugia e Castiglione? Domande chiave Chi incontrerai tra i vagoni del Minimetrò durante il festival? Come faranno gli studenti a dialogare con i grandi scrittori...

Attualità e cultura Il ritorno di EncuentroCi saranno l’ex primo ministro spagnolo José Luis Zapatero, Valeria Luiselli, Guillermo Arriaga, Mathias Énard, José Ovejero e tra i tanti, anche...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web