Attualità e cultura Il ritorno di Encuentro

È stato annunciato il ritorno di Encuentro, evento che riunirà diverse personalità di rilievo del panorama culturale e politico. Tra gli ospiti ci saranno l’ex primo ministro spagnolo, scrittori e autori provenienti da vari paesi. La manifestazione si terrà in una città italiana e coinvolgerà incontri, dibattiti e presentazioni di libri. La partecipazione di queste figure si inserisce in un programma ricco di appuntamenti dedicati a temi di attualità e cultura.

Ci saranno l’ex primo ministro spagnolo José Luis Zapatero, Valeria Luiselli, Guillermo Arriaga, Mathias Énard, José Ovejero e tra i tanti, anche Edurne Portela, Fernanda Trías, Sara Mesa e Pablo Maurette, il premio Strega Emanuele Trevi, l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli, Ignacio Peyró, Paolo Di Paolo in un intreccio a largo raggio tra cultura, sport e attualità. “Encuentro“, il festival delle letterature in lingua spagnola torna a Perugia e Castiglione del Lago per la tredicesima edizione con un cartellone ricco ed eterogeneo che dal 19 al 24 maggio propone presentazioni, incontri, approfondimenti e spettacoli, perfino a bordo del minimetrò.🔗 Leggi su Lanazione.it

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