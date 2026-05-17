Torino via Aosta | arrestato 52enne con un chilo di cocaina in cantina

A Torino, in via Aosta, un uomo di 52 anni è stato arrestato con un chilo di cocaina nascosto in una cantina. La polizia ha sequestrato quattro cellulari durante le operazioni di perquisizione. Restano da chiarire i metodi utilizzati dallo spacciatore per occultare la droga e quali conversazioni saranno rivelate dai telefoni sequestrati. L’indagine prosegue per capire meglio i collegamenti e le modalità di distribuzione dello stupefacente.

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? Domande chiave Come faceva lo spacciatore a nascondere la droga in una cantina?. Quali contatti riveleranno i quattro cellulari sequestrati dalla polizia?. Chi sono le altre persone viste muoversi tra via Aosta e via Alessandria?. Come veniva utilizzato l'esercizio commerciale per coordinare lo spaccio?.? In Breve Sequestrati quattro cellulari e un bilancino di precisione per il confezionamento.. Sostanza rinvenuta in una cantina tra via Aosta e via Alessandria.. Indagini in corso su altri soggetti coinvolti tra via Aosta e via Alessandria.. Operazione mirata contro lo spaccio organizzato nel quartiere Barriera di Milano.. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 52 anni a Barriera di Milano dopo aver scoperto un chilo di cocaina nascosto in una cantina in via Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, via Aosta: arrestato 52enne con un chilo di cocaina in cantina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’influencer arrestato con un chilo e mezzo di cocainaIl 65enne Salvatore Mazzotta, uno tra i volti salentini più conosciuti del web per i suoi scherzi nei bar diventati virali con oltre 45mila follower... In aereo con un chilo di cocaina in pancia: arrestatoUn uomo di origine straniera è stato arrestato dalla polizia per traffico di droga. Cocaina in cantina, arrestato a TorinoLa polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino marocchino di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Barriera Milano, durante il ser ... lospiffero.com Un chilo di cocaina nascosto in cantina: arrestato 52enne a Barriera di Milano a TorinoNella cantina sono stati sequestrati circa un chilo di cocaina, due cellulari, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga ... quotidianopiemontese.it