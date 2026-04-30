In aereo con un chilo di cocaina in pancia | arrestato

Da bolognatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo straniero è stato fermato dalla polizia mentre si trovava a bordo di un aereo. Durante i controlli, è stato trovato con un chilo di cocaina nascosto nello stomaco. L’arresto è stato comunicato dall’agenzia di stampa Ansa. La polizia ha portato avanti le procedure previste, e l’uomo è stato trasferito in cella. La notizia si aggiunge alle operazioni di contrasto al traffico di droga condotte nelle ultime settimane.

Un uomo di origine straniera è stato arrestato dalla polizia per traffico di droga. Lo scrive l’agenzia di stampa Ansa che riporta la notizia.L’uomo, partito dall’aeroporto di Bologna, è atterrato ad Alghero, in Sardegna. Ad insospettire gli agenti della Squadra mobile di Sassari è stato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

CASELLE - Corriere della droga con otto chili di cocaina nel bagaglio: arrestato in aeroporto

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