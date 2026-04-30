In aereo con un chilo di cocaina in pancia | arrestato

Un uomo straniero è stato fermato dalla polizia mentre si trovava a bordo di un aereo. Durante i controlli, è stato trovato con un chilo di cocaina nascosto nello stomaco. L’arresto è stato comunicato dall’agenzia di stampa Ansa. La polizia ha portato avanti le procedure previste, e l’uomo è stato trasferito in cella. La notizia si aggiunge alle operazioni di contrasto al traffico di droga condotte nelle ultime settimane.

Un uomo di origine straniera è stato arrestato dalla polizia per traffico di droga. Lo scrive l’agenzia di stampa Ansa che riporta la notizia.L’uomo, partito dall’aeroporto di Bologna, è atterrato ad Alghero, in Sardegna. Ad insospettire gli agenti della Squadra mobile di Sassari è stato.🔗 Leggi su Bolognatoday.it CASELLE - Corriere della droga con otto chili di cocaina nel bagaglio: arrestato in aeroporto Notizie correlate L’influencer arrestato con un chilo e mezzo di cocainaIl 65enne Salvatore Mazzotta, uno tra i volti salentini più conosciuti del web per i suoi scherzi nei bar diventati virali con oltre 45mila follower... Rossano, arsenale e cocaina: arrestato 48enne con un chilo di drogaUn operativo dei Carabinieri ha portato alla luce un deposito di armi e droga nel quartiere Ciglio della Torre a Rossano, culminando con l’arresto di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: In aereo con 116 ovuli di eroina nello stomaco: arrestato allo sbarco in Sardegna; Lufthansa: nuova tariffa senza bagaglio a mano per voli brevi; Fiumicino, il volo dal Gambia e quel carico letale in pancia: arrestato un narcos; Spazio: CIRA completa il primo modello della navetta europea Space Rider, presto test di volo in Sardegna. VIDEO. Sbarca ad Alghero con un chilo di cocaina in pancia, arrestatoUn uomo è stato arrestato nei giorni scorsi all'aeroporto di Alghero dalla polizia per traffico di sostanze stupefacenti. (ANSA) ... ansa.it In aereo con 116 ovuli di eroina nello stomaco: arrestato allo sbarco in SardegnaCagliari Un chilo e trecento grammi di eroina purissima, suddivisi in 116 ovuli, viaggiavano nascosti nello stomaco di un uomo sbarcato all'aeroporto di Cagliari-Elmas. La droga è stata intercettata d ... msn.com Chi è il re di Caldedonia sopravvisuto all'incidente aereo - facebook.com facebook Francia, incidente aereo per Sandro Veronesi patron di Calzedonia #incidente x.com