Baraccopoli con escrementi e prostituzione a cielo aperto | il degrado è tornato all' ex Gondrand di Torino Barriera di Milano
Una zona precedentemente oggetto di interventi di riqualificazione è tornata a ospitare una baraccopoli, con insediamenti di fortuna e presenza di escrementi all'aperto. La struttura, situata nel quartiere Barriera di Milano a Torino, si trova tra via Cigna, via Lauro Rossi e corso Venezia. Dopo i primi interventi di recupero, l’area ha di nuovo assunto un aspetto di degrado, con presenza di persone che praticano attività di prostituzione all'aperto. La situazione si è accentuata negli ultimi tempi, suscitando preoccupazioni tra i residenti.
Una baraccopoli di fortuna è tornata dopo le iniziali operazioni di riqualificazione all'interno della struttura dell'ex Gondrand, un'area privata che si trova nel quartiere Barriera di Milano a Torino, nel tratto compreso tra via Cigna, via Lauro Rossi e corso Venezia. A denunciare la situazione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Sullo stesso argomento
Una perdita d'acqua fa scoprire un appartamento in condizioni di estremo degrado a Torino Barriera di Milano: dichiarato inagibileUn appartamento privato nella palazzina di via Nomaglio 11 a Torino è stato dichiarato inagibile per gravi motivi igienico-sanitari nel pomeriggio di...
Cuccioli rinchiusi tra escrementi e degrado: scoperto traffico illegale di cani in uno stabile abbandonato a TorinoGli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a Torino all’interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna, sospettando che...
Torino – L’area ex Gondrand ancora nel caos: dopo lo sgombero torna l’invasione di tossici. Lo spazio è di nuovo occupatoA Torino la situazione dell’area ex Gondrand continua a essere problematica. Dopo lo sgombero e la demolizione delle strutture rimaste del vecchio complesso logistico, la zona è tornata rapidamente a ... torinonews24.it
Approvato il permesso per costruire, accelera la rinascita dell'ex GondrandPassi avanti nel progetto di riqualificazione dell’area ex Gondrand: la giunta comunale di Torino ha approvato il permesso per costruire e dare così il via libera ai lavori. Un atto necessario in base ... rainews.it