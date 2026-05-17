Baraccopoli con escrementi e prostituzione a cielo aperto | il degrado è tornato all' ex Gondrand di Torino Barriera di Milano

Una zona precedentemente oggetto di interventi di riqualificazione è tornata a ospitare una baraccopoli, con insediamenti di fortuna e presenza di escrementi all'aperto. La struttura, situata nel quartiere Barriera di Milano a Torino, si trova tra via Cigna, via Lauro Rossi e corso Venezia. Dopo i primi interventi di recupero, l’area ha di nuovo assunto un aspetto di degrado, con presenza di persone che praticano attività di prostituzione all'aperto. La situazione si è accentuata negli ultimi tempi, suscitando preoccupazioni tra i residenti.

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