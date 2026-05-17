Una donna di 73 anni affetta da un raro tumore maligno che aveva interessato la cute e raggiunto l’osso del cranio è stata sottoposta a un intervento presso l’ospedale Cto di Torino. L’intervento ha previsto l’utilizzo di una protesi personalizzata realizzata con tecnologia 3D. La procedura ha permesso di ricostruire la parte ossea mancante e di intervenire sul tumore in modo mirato. Questa tecnica innovativa ha facilitato l’operazione e migliorato le possibilità di recupero.

AGI - Una donna di 73 anni, affetta da un raro tumore maligno che aveva colpito la cute fino ad arrivare all'osso del cranio, è stata salvata grazie a una cranioplastica su misura in 3D, eseguita all'ospedale Cto di Torino. La paziente era stata operata dai dermatologi alcuni anni fa per rimuovere una lesione al cuoio capelluto. Negli anni successivi, pero', il problema si era ripresentato più volte, rendendo necessari nuovi interventi e controlli specialistici. Gli esami hanno poi rivelato successivamente la presenza di un raro tumore maligno che aveva iniziato a infiltrarsi non solo nella pelle, ma anche nell'osso del cranio, con infiltrazione dei piani cutanei e sottocutanei profondi, del piano muscolare, nonché del tavolato osseo sottostante con erosione dello stesso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Torino, raro tumore al cranio: salvata al Cto con protesi 3D

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