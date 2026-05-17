Una donna di 73 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico all’ospedale Cto della Città della salute e della scienza di Torino, dove è stato rimosso un raro tumore maligno che aveva interessato la cute e l’osso del cranio. L'operazione ha richiesto una procedura complessa e invasiva, durante la quale è stata utilizzata una ricostruzione con una protesi in plastica 3D realizzata su misura. La paziente è ora sotto osservazione post-operatoria.

Una donna di 73 anni è stata salvata nei giorni scorsi grazie a un delicato e molto invasivo intervento chirurgico all’ospedale Cto della Città della salute e della scienza (Cdss) di Torino per asportare un raro tumore maligno, che aveva colpito la cute fino ad arrivare all’osso del cranio. Per ricostruire il cranio è stata preparata una protesi 3D su misura. La paziente era stata operata da dermatologi alcuni anni fa per rimuovere una lesione al cuoio capelluto. Negli anni successivi però il problema si era ripresentato più volte, rendendo necessari nuovi interventi e controlli specialistici. Gli esami avevano poi rivelato la presenza di un raro tumore maligno, che aveva iniziato a infiltrarsi non solo nella pelle, ma anche nell’osso del cranio, con erosione dello stesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Salvata da un raro tumore al cranio a Torino: la ricostruzione con una plastica 3D su misura

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