Una donna di 73 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale Cto della Città della Salute e della Scienza di Torino, finalizzato all’asportazione di un raro tumore maligno che aveva coinvolto la cute e l’osso del cranio. L’operazione, caratterizzata da un approccio molto invasivo, ha richiesto l’uso di una ricostruzione con una protesi in plastica 3D su misura, per ripristinare la struttura ossea e migliorare le condizioni cliniche della paziente.

Una donna di 73 anni è stata salvata nei giorni scorsi grazie a un delicato e molto invasivo intervento chirurgico all’ospedale Cto della Città della salute e della scienza (Cdss) di Torino per asportare un raro tumore maligno, che aveva colpito la cute fino ad arrivare all’osso del cranio. Per ricostruire il cranio è stata preparata una protesi 3D su misura. La paziente era stata operata da dermatologi alcuni anni fa per rimuovere una lesione al cuoio capelluto. Negli anni successivi però il problema si era ripresentato più volte, rendendo necessari nuovi interventi e controlli specialistici. Gli esami avevano poi rivelato la presenza di un raro tumore maligno, che aveva iniziato a infiltrarsi non solo nella pelle, ma anche nell’osso del cranio, con erosione dello stesso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Salvata da un raro tumore al cranio: la ricostruzione con una plastica 3D su misura

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