Torino | nasce il premio per giovani artisti in memoria di Luca Beatrice

A Torino viene istituito un premio dedicato ai giovani artisti in memoria di Luca Beatrice, con l’obiettivo di sostenere talenti emergenti nel settore dell’arte contemporanea. La selezione dei vincitori sarà effettuata da un comitato composto da professionisti del settore, tra cui curatori, critici e galleristi, che valuteranno le candidature. I candidati, tutti under 35, verranno scelti attraverso una procedura di selezione basata su un portfolio di lavori e una possibile intervista, per individuare le proposte più meritevoli.

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? Punti chiave Chi sono i professionisti che guideranno la selezione dei vincitori?. Come verranno scelti i candidati tra i giovani pittori under 35?. Quale ruolo avrà il nuovo Circolo Luca Beatrice nel progetto?. Quando verrà lanciata la prima edizione ufficiale del premio?.? In Breve Michele Coppola, Walter Guadagnini e Giulio Biino guidano il comitato promotore.. Candidati under 35 segnalati dai responsabili dei musei appartenenti alla Amaci.. Creazione del Circolo Luca Beatrice per raccogliere fondi e gestire le adesioni.. Prima edizione ufficiale del premio prevista entro la fine del 2026.. Al Salone del Libro di Torino, il comitato promotore guidato da Michele Coppola ha annunciato la nascita del premio di pittura contemporanea dedicato a Luca Beatrice, critico d’arte e saggista scomparso il 21 gennaio 2025 a 63 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino: nasce il premio per giovani artisti in memoria di Luca Beatrice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Spaghetti Spezzati Se mi bagni i piedi // Musica Fragrante Sullo stesso argomento Leggi anche: Nasce il premio di pittura "Luca Beatrice" Giovani testimonial di legalità. Nasce il sentiero della memoriaI giovani di Bagno a Ripoli sono i testimonial della legalità: sono stati proprio loro, gli studenti dell’Istituto superiore Gobetti Volta, a voler... Un premio di pittura contemporanea in ricordo di Luca Beatrice: Tenerlo vivo attraverso ciò che amava x.com Nasce il premio di pittura Luca BeatriceAperto agli artisti under 35, sarà dedicato al nostro critico d’arte ... msn.com Nasce il premio dedicato a Luca Beatrice: spazio ai giovani artisti under 35 per tenere vivo il suo ricordoTorino lancia un nuovo riconoscimento per la pittura contemporanea: il mondo dell’arte si mobilita dopo la scomparsa del celebre critico ... giornalelavoce.it