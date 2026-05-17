Nasce il premio di pittura Luca Beatrice

È stato annunciato il nuovo premio di pittura contemporanea intitolato a Luca Beatrice, noto critico d'arte e saggista, scomparso il 21 gennaio 2025 all'età di 63 anni. La premiazione si rivolge a artisti emergenti e consolidati nel settore, con l'obiettivo di valorizzare le opere di pittura contemporanea. La decisione di creare questo riconoscimento nasce in suo ricordo e mira a promuovere la scena artistica attuale. La cerimonia di consegna del premio è prevista nel corso dell'anno.

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