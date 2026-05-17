Nasce il premio di pittura Luca Beatrice

Da ilgiornale.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il nuovo premio di pittura contemporanea intitolato a Luca Beatrice, noto critico d'arte e saggista, scomparso il 21 gennaio 2025 all'età di 63 anni. La premiazione si rivolge a artisti emergenti e consolidati nel settore, con l'obiettivo di valorizzare le opere di pittura contemporanea. La decisione di creare questo riconoscimento nasce in suo ricordo e mira a promuovere la scena artistica attuale. La cerimonia di consegna del premio è prevista nel corso dell'anno.

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Ecco una bellissima notizia. Nasce un premio di pittura contemporanea dedicato a Luca Beatrice, critico d'arte e saggista, e grande firma del Giornale per anni, scomparso improvvisamente il 21 gennaio 2025 a 63 anni. Lo ha annunciato al Salone del Libro di Torino il comitato promotore di cui fanno parte Michele Coppola, responsabile Cultura di Intesa Sanpaolo, Walter Guadagnini, direttore di Exposed Torino Photo Festival e Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino. Il premio sarà dedicato ad artisti «under 35», italiani e stranieri, che operano continuativamente in Italia. Saranno selezionati dai responsabili dei musei appartenenti alla Amaci (Associazione dei musei di arte contemporanea italiana) e segnalati al comitato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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