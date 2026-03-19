Giovani testimonial di legalità Nasce il sentiero della memoria

Da lanazione.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I giovani di Bagno a Ripoli, studenti dell’Istituto superiore Gobetti Volta, sono stati scelti come testimonial della legalità. Hanno ideato un progetto simbolico chiamato “Il sentiero della memoria”, con l’obiettivo di promuovere il ricordo e sensibilizzare sulla lotta contro violenza e criminalità. La loro iniziativa vuole coinvolgere la comunità e mantenere vivo il ricordo di valori fondamentali.

I giovani di Bagno a Ripoli sono i testimonial della legalità: sono stati proprio loro, gli studenti dell’Istituto superiore Gobetti Volta, a voler ideare qualcosa di simbolico che inviti alla memoria e sproni a dire ’no’ alla violenza e alla criminalità. Il 24 marzo inaugureranno in via delle Arti un cammino dedicato alle donne e agli uomini che hanno combattuto la mafia anche a costo della loro stessa vita. Il sentiero della memoria collegherà via delle Arti a Largo Emanuela Loi, intitolato alla prima donna nel suo ruolo a restare vittima del lavoro che svolgeva: era al fianco del magistrato Paolo Borsellino come sua agente della scorta quel 19 luglio 1992, vittima della strage di via D’Amelio a Palermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

giovani testimonial di legalit224 nasce il sentiero della memoria
© Lanazione.it - Giovani testimonial di legalità. Nasce il sentiero della memoria

Articoli correlati

Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l’Albero della MemoriaUn’azione simbolica e partecipata il 27 gennaio 2026 per ricordare le vittime della Shoah e di tutti gli stermini di massa.

Leggi anche: Memoria su legalità e servizio allo Stato: "Sono valori da trasmettere ai giovani"

Tutto quello che riguarda Giovani testimonial

Temi più discussi: Giovani testimonial di legalità. Nasce il sentiero della memoria; Centro socio-educativo per giovani: approvato progetto di gestione di Villa Padre Quero; Ho perso una gamba, mi riprendo la vita: Morena testimonial per la campagna Sii saggio guida sicuro; Sicurezza stradale, a Scampia incontro Polizia e Autostrade.

giovani testimonial di legalitàGiovani testimonial di legalità. Nasce il sentiero della memoriaI giovani di Bagno a Ripoli sono i testimonial della legalità: sono stati proprio loro, gli studenti dell’Istituto superiore Gobetti Volta, a voler ideare qualcosa di simbolico che inviti alla memoria ... lanazione.it

Percorsi di legalità in scena al Pirandello: il progetto della polizia per le scuoleNove gli istituti agrigentini che hanno aderito all’iniziativa, sei di questi oggi si sono esibiti sul palco del teatro ... agrigentonotizie.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.