Giovani testimonial di legalità Nasce il sentiero della memoria

I giovani di Bagno a Ripoli, studenti dell’Istituto superiore Gobetti Volta, sono stati scelti come testimonial della legalità. Hanno ideato un progetto simbolico chiamato “Il sentiero della memoria”, con l’obiettivo di promuovere il ricordo e sensibilizzare sulla lotta contro violenza e criminalità. La loro iniziativa vuole coinvolgere la comunità e mantenere vivo il ricordo di valori fondamentali.

I giovani di Bagno a Ripoli sono i testimonial della legalità: sono stati proprio loro, gli studenti dell’Istituto superiore Gobetti Volta, a voler ideare qualcosa di simbolico che inviti alla memoria e sproni a dire ’no’ alla violenza e alla criminalità. Il 24 marzo inaugureranno in via delle Arti un cammino dedicato alle donne e agli uomini che hanno combattuto la mafia anche a costo della loro stessa vita. Il sentiero della memoria collegherà via delle Arti a Largo Emanuela Loi, intitolato alla prima donna nel suo ruolo a restare vittima del lavoro che svolgeva: era al fianco del magistrato Paolo Borsellino come sua agente della scorta quel 19 luglio 1992, vittima della strage di via D’Amelio a Palermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani testimonial di legalità. Nasce il sentiero della memoria Articoli correlati Comune di Baronissi, un gesto collettivo per la Giornata della Memoria: nasce l’Albero della MemoriaUn’azione simbolica e partecipata il 27 gennaio 2026 per ricordare le vittime della Shoah e di tutti gli stermini di massa. Leggi anche: Memoria su legalità e servizio allo Stato: "Sono valori da trasmettere ai giovani" Tutto quello che riguarda Giovani testimonial Temi più discussi: Giovani testimonial di legalità. Nasce il sentiero della memoria; Centro socio-educativo per giovani: approvato progetto di gestione di Villa Padre Quero; Ho perso una gamba, mi riprendo la vita: Morena testimonial per la campagna Sii saggio guida sicuro; Sicurezza stradale, a Scampia incontro Polizia e Autostrade. Giovani testimonial di legalità. Nasce il sentiero della memoriaI giovani di Bagno a Ripoli sono i testimonial della legalità: sono stati proprio loro, gli studenti dell’Istituto superiore Gobetti Volta, a voler ideare qualcosa di simbolico che inviti alla memoria ... lanazione.it Percorsi di legalità in scena al Pirandello: il progetto della polizia per le scuoleNove gli istituti agrigentini che hanno aderito all’iniziativa, sei di questi oggi si sono esibiti sul palco del teatro ... agrigentonotizie.it PLOTONI DI ESECUZIONE Senza le "toghe rosse" ci sarà più #lavoro per i gggiovani Gli esponenti di destra raccontano talmente tante cavolate sul #referendum che, alla fine, sono i maggiori testimonial per il #No. Il delirio della #Bartolozzi in #TV, che vane - facebook.com facebook