A Torino si sono radunate circa 3000 persone per partecipare alla Marcia della Pace, evento che ha concluso il Salone. La manifestazione ha attirato un ampio numero di partecipanti, provenienti da diverse regioni. Tra i momenti salienti, la presenza della bandiera di Aldo Capitini, portata nel capoluogo piemontese per la prima volta. La marcia ha visto il coinvolgimento di gruppi e singoli cittadini, pronti a condividere un messaggio di pace e solidarietà.

? Domande chiave Come ha fatto la marcia umbra a raggiungere Torino per la prima volta?. Chi ha portato la storica bandiera di Aldo Capitini nel cuore del Piemonte?. Perché la Regione Umbria ha scelto il Salone del Libro come palcoscenico?. Cosa significa unire la spiritualità francescana al messaggio del Castello di Rivoli?.? In Breve Partecipazione di Nicola Lagioia, Paola Caridi e dell'assessore Fabio Barcaioli.. Presenza della bandiera di Aldo Capitini portata da Giuseppe Moscati a Torino.. Progetto artistico del Castello di Rivoli ispirato a Michelangelo Pistoletto.. Legame tra Perugia e Torino promosso dalla presidente Stefania Proietti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, 3000 persone in strada: la Marcia della Pace chiude il Salone

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