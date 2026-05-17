Salone del Libro 2026 a Torino la tradizionale Marcia della Pace

Per la prima volta, la tradizionale “Marcia per la Pace” che di solito si svolge tra Perugia e Assisi si tiene quest’anno a Torino. La manifestazione si svolge lungo un percorso cittadino, coinvolgendo diverse associazioni e cittadini. La marcia si svolge in un giorno di primavera, con partecipanti di diverse età. La manifestazione si inserisce nel programma del Salone del Libro 2026, che si tiene nella stessa città. La marcia si conclude con un momento di riflessione e un discorso pubblico.

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