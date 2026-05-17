Salone del Libro 2026 a Torino la tradizionale Marcia della Pace
Per la prima volta, la tradizionale “Marcia per la Pace” che di solito si svolge tra Perugia e Assisi si tiene quest’anno a Torino. La manifestazione si svolge lungo un percorso cittadino, coinvolgendo diverse associazioni e cittadini. La marcia si svolge in un giorno di primavera, con partecipanti di diverse età. La manifestazione si inserisce nel programma del Salone del Libro 2026, che si tiene nella stessa città. La marcia si conclude con un momento di riflessione e un discorso pubblico.
La tradizionale “Marcia per la Pace” che storicamente collega Perugia ad Assisi, quest’anno si tiene a Torino. La celebre manifestazione che dal 1961 si svolge lungo i 24 km che collegano il capoluogo umbro alla città di San Francesco viene organizzata da Città di Torino, Città metropolitana di Torino, Regione Umbria, Città di Assisi, Città di Perugia e Salone Internazionale del Libro di Torino, in occasione della kermesse culturale torinese che ospita la Regione Umbria. Il ritrovo è fissato alle 9 al Parco del Valentino, con partenza alle 9.30. Il percorso, lungo circa 5,5 chilometri, si snoderà lungo il Po e la Dora, attraversando corso... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Salone del Libro Torino 2026: Una sorpresa artigianale per i lettori
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